Sapete quanti meteoriti precipitano ogni anno sulla Terra? A tonnellate… (Di sabato 10 aprile 2021) ogni anno più di 5.000 tonnellate di polvere spaziale o micro meteoriti, precipita sulla Terra. E' questa l'incredibile scoperta effettuata dal team di specialisti guidato da Jean Duprat del Centro nazionale francese per la ricerca scientifica. Tonnellate di meteoriti sulla Terra: i dettagli (Foto Repubblica)All'incredibile risultato si è arrivati dopo uno studio durato ben venti anni, in cui il nostro pianeta è stato appunto analizzato dal punto di vista dei "rifiuti spaziali" che sullo stesso si depositano. Lo studio è stato poi pubblicato su Earth & Planetary Science Letters, dove gli scienziati sostengono che la polvere cosmica depositata sulla Terra rappresenti la più grande forma di materiale extraterrestre ...

