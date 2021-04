Come Selvaggia Lucarelli: a Bergamo un centro cura 250 pazienti con dipendenze affettive (Di martedì 6 aprile 2021) Le chiamano “nuove dipendenze”: affettive, sessuali, da internet, da lavoro o shopping compulsivo. Patologie emergenti, un po’ figlie del nostro tempo, che il centro ‘Dipendiamo’ in via Clara Maffei a Bergamo tratta con molta attenzione. Da marzo 2019 – data di fondazione del centro – sono all’incirca 500 le persone che hanno chiesto aiuto, stimano i professionisti che vi lavorano. “Con la pandemia le richieste sono aumentate sensibilmente – racconta la dottoressa Maria Chiara Gritti, psicologa e psicoterapeuta fondatrice del centro -. Le chiusure hanno costretto le persone a fermarsi, a non potere agire compulsivamente per placare la propria dipendenza. Questo ha provocato molta sofferenza, ma allo stesso tempo ha permesso una maggiore presa di consapevolezza del disagio. Pensiamo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 aprile 2021) Le chiamano “nuove”:, sessuali, da internet, da lavoro o shopping compulsivo. Patologie emergenti, un po’ figlie del nostro tempo, che il‘Dipendiamo’ in via Clara Maffei atratta con molta attenzione. Da marzo 2019 – data di fondazione del– sono all’incirca 500 le persone che hanno chiesto aiuto, stimano i professionisti che vi lavorano. “Con la pandemia le richieste sono aumentate sensibilmente – racconta la dottoressa Maria Chiara Gritti, psicologa e psicoterapeuta fondatrice del-. Le chiusure hanno costretto le persone a fermarsi, a non potere agire compulsivamente per placare la propria dipendenza. Questo ha provocato molta sofferenza, ma allo stesso tempo ha permesso una maggiore presa di consapevolezza del disagio. Pensiamo ...

