Francesca Barra e Claudio Santamaria, la famiglia si allarga (Di sabato 3 aprile 2021) Dolci novità per Francesca Barra e Claudio Santamaria: la coppia ha deciso di allargare la famiglia, aprendo il proprio cuore e la propria casa a un nuovo cucciolo. La scrittrice ha utilizzato il suo account Instagram per annunciare la bella notizia ai follower e, come spesso accade, per mandare un messaggio d’amore al suo amato Claudio. Sul suo profilo la Barra ha pubblicato le prime foto del cagnolino, presentandolo al mondo: “Benvenuto Zeus nella nostra famiglia. Tanti non vuol dire mai troppi”. E poi ha aggiunto: “Grazie amore mio, che condividi i miei sogni e mi permetti di costruire l’ideale di ogni cosa“. Poi ha condiviso un’altra foto, con l’attore che tiene tra le braccia il piccolino, che annusa curioso la cagnolina di casa: ... Leggi su dilei (Di sabato 3 aprile 2021) Dolci novità per: la coppia ha deciso dire la, aprendo il proprio cuore e la propria casa a un nuovo cucciolo. La scrittrice ha utilizzato il suo account Instagram per annunciare la bella notizia ai follower e, come spesso accade, per mandare un messaggio d’amore al suo amato. Sul suo profilo laha pubblicato le prime foto del cagnolino, presentandolo al mondo: “Benvenuto Zeus nella nostra. Tanti non vuol dire mai troppi”. E poi ha aggiunto: “Grazie amore mio, che condividi i miei sogni e mi permetti di costruire l’ideale di ogni cosa“. Poi ha condiviso un’altra foto, con l’attore che tiene tra le braccia il piccolino, che annusa curioso la cagnolina di casa: ...

