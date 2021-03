L’isola dei famosi 2021, Akash Kumar ha rifatto gli occhi? Il gesto shock dell’ex naufrago (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo aver scatenato l’ira di Ilary Blasi scegliendo di non restare in gioco all’ “ultima spiaggia” una volta eliminato da L’isola dei famosi 2021, l’ormai ex naufrago Akash Kumar fa discutere per una rivelazione post-reality sulla natura dei suoi occhi di ghiaccio. Da tempo, circolano voci nel web secondo cui lui si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico per avere il suo fascinoso sguardo blu, reso unico dal suo incarnato olivastro. Rumor che lui, però, ha smentito categoricamente a mezzo social, svelando con una foto datata come ha ereditato i suoi occhi, per poi cancellare ogni traccia del post rivelatorio. Un intervento social, quest’ultimo, a dir poco spiazzante e che vi snoccioliamo nel nostro articolo. L’isola dei ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo aver scatenato l’ira di Ilary Blasi scegliendo di non restare in gioco all’ “ultima spiaggia” una volta eliminato dadei, l’ormai exfa discutere per una rivelazione post-reality sulla natura dei suoidi ghiaccio. Da tempo, circolano voci nel web secondo cui lui si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico per avere il suo fascinoso sguardo blu, reso unico dal suo incarnato olivastro. Rumor che lui, però, ha smentito categoricamente a mezzo social, svelando con una foto datata come ha ereditato i suoi, per poi cancellare ogni traccia del post rivelatorio. Un intervento social, quest’ultimo, a dir poco spiazzante e che vi snoccioliamo nel nostro articolo.dei ...

Advertising

albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta sull’Isola di Pasqua. Domani, 11.25 @RaiUno, racconteremo le indagini dell’archeologo… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 2021, Paul Gascoigne si ritira dopo l’infortunio? - martyisbackk : #isola NO IN CHE SENSO PAUL GASCOIGNE È COSTRETTO A RITIRARSI PER L’INFORTUNIO NON POTETE PRIVARCI DEI MOMENTI TR… -

Ultime Notizie dalla rete : L’isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama