Gianni Morandi la foto in ospedale con la moglie Anna fa infuriare i fan

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 24 marzo 2021)ha pubblicato una nuovadall’in cui è ricoverato dopo lo spaventoso incidente in campagna. Ancora convalescente, il cantante si è fatto immortalare non da solo, ma in compagnia di una persona decisamente speciale: lache ha potuto infatti far visita al marito per assisterlo e, nello scatto pubblicato da