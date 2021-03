WhatsApp, nuovo crollo: utenti dicono addio per due motivi (Di lunedì 15 marzo 2021) Un nuovo crollo colpisce WhatsApp, in crisi per due motivi fondamentali. Andiamo a vedere perchè l’applicazione sta perdendo nuovamente altra utenza. In queste settimane WhatsApp ha provato a rialzarsi dal momento di crisi, aggiungendo nuove funzioni, ma il crollo potrebbe arrivare lo stesso per due motivi. Infatti mancano solamente due mesi all’attivazione dei nuovi termini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Uncolpisce, in crisi per duefondamentali. Andiamo a vedere perchè l’applicazione sta perdendo nuovamente altra utenza. In queste settimaneha provato a rialzarsi dal momento di crisi, aggiungendo nuove funzioni, ma ilpotrebbe arrivare lo stesso per due. Infatti mancano solamente due mesi all’attivazione dei nuovi termini L'articolo proviene da Inews.it.

