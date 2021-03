Inter | Erisken verso la panchina con l’Atalanta | pronto Vidal

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il tecnico dell’Antonio Conte potrebbe concedere un turno di riposo a Christianquesta sera controschierano ArturoIl tecnico dell’Antonio Conte potrebbe concedere un turno di riposo a Christianquesta sera contro. Lo segnala Corriere della Sera evidenziando che Arturoal momento è il favorito per sostituirlo. Per il resto tutto confermato, con Perisic largo a sinistra e Lautaro Martinez che torna a fare coppia dal primo minuto insieme a Romelu Lukaku Leggi su Calcionews24.com

Advertising

dydsix : @MarcoFerrante82 non era pronta ne la squadra e ne eriksen, poi ci sono stati svariati tentativi con tanti giocator… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Erisken

Calcio News 24

Il tecnico dell'Antonio Conte potrebbe concedere un turno di riposo a Christianquesta sera contro l'Atalanta schierano Arturo ...Sarà ancora Christian Eriksen a sostituire Arturo Vidal in mezzo al campo contro la Lazio. Ecco dove lo impiegherà ...Da allora l’ex Barcellona ha recuperato senza troppa fretta, favorendo la crescita e l’esplosione di Christian Eriksen, divenuto difatti un titolare aggiunto in questa squadra. Queste le probabili for ...Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, del gol che ha cambiato la sua avventura in nerazzurro. Christian Eriksen parla al Match Day Programme dell’Inter. L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24 È ...