LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali in DIRETTA: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino vincono la semifinale! (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Vince Federico Pellegrino: Italia prima in 14’53?56. Passano anche la Rep. Ceca, seconda a 0?29, la Francia, terza a 0?68, e la Svizzera, quarta a 1?02. Fuori le altre formazioni, la seconda semifinale è stata molto più lenta della prima. 12.38 Molto bene in salita Federico Pellegrino! 12.37 Si avvantaggiano all’ultimo cambio Francia, Italia e Rep. Ceca. Svizzera ed Austria leggermente staccate. 12.34 Dopo due terzi di gara sempre Francia davanti all’Italia. La Germania risale in nona piazza a 5?9 dalla testa. Questa semifinale è più lenta della precedente, passeranno in finale soltanto le prime quattro. 12.33 Pellegrino intanto pare avere buoni materiali in discesa. 12.31 De Fabiani terzo a metà gara ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Vince: Italia prima in 14’53?56. Passano anche la Rep. Ceca, seconda a 0?29, la Francia, terza a 0?68, e la Svizzera, quarta a 1?02. Fuori le altre formazioni, la seconda semifinale è stata molto più lenta della prima. 12.38 Molto bene in salita! 12.37 Si avvantaggiano all’ultimo cambio Francia, Italia e Rep. Ceca. Svizzera ed Austria leggermente staccate. 12.34 Dopo due terzi di gara sempre Francia davanti all’Italia. La Germania risale in nona piazza a 5?9 dalla testa. Questa semifinale è più lenta della precedente, passeranno in finale soltanto le prime quattro. 12.33intanto pare avere buoni materiali in discesa. 12.31 Deterzo a metà gara ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra poco De Fabiani-Pellegrino. Fuori Scardoni-Laurent - #fondo… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: tra le donne vanno in finale Slovenia USA Svizzera e Germania. T… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val di Fassa in DIRETTA: Brignone vola in vetta su Marsaglia tra poco Lara Gut e Bassino! -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! #SerieA #PremierLeague #Bundesliga #LaLiga #Ligue1… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Bansko in DIRETTA: Faivre domina, Zubcic sbaglia! De Aliprandini punta alla top ten. Secon… -