De Maggio: “Gattuso scelta scellerata la difesa a 3, ha mortificato Elmas” (Di venerdì 26 febbraio 2021) De Maggio critica Gattuso dicendo che ha fatto una scelta scellerata optando per la difesa a tre, mortificando Elmas in quella posizione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Decriticadicendo che ha fatto unaoptando per laa tre, mortificandoin quella posizione L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MondoNapoli : De Maggio: 'Gattuso ha fatto una scelta sciagurata sul modulo e su un giocatore!' - - seholsem : @napolista Andremo avanti così fino a maggio, dopo ogni partita che perderemo ci sarà un 'in caso di sconfitta alla… - AntonioTorel79 : @Raffaele041926 @Napoli_Report @sscnapoli No no silenzio altrimenti i pro Gattuso dicono che nn capisci un cazzo eh… - AndreCardi : Mi dispiace veramente tanto per Gattuso: nel marasma generale in cui, a un certo punto, ha cominciato a non capirci… - AndreCardi : Mi dispiace veramente tanto per Gattuso: nel marasma generale in cui, a un certo punto, ha cominciato a non capirci… -