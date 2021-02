Chi è Simone Paciello, in arte Awed: vita privata e carriera del famoso youtuber (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La produzione de L’Isola dei Famosi ha svelato il nome del primo concorrente ufficiale del reality. Simone Paciello, in arte Awed, sarà uno dei naufraghi de L’Isola 2021 ed è ormai pronto per il suo viaggia fino in Honduras. Il famoso youtuber saprà farsi amare dal pubblico di Canale 5. Il suo umorismo e la sua energia regaleranno ai fan del programma dei momenti indimenticabili. In attesa di vederlo nelle vesti di naufrago, scopriamo insieme tutte le curiosità sia sulla sua vita privata che pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com’è iniziata la sua carriera prima su YouTube e poi in televisione? Ecco le risposte a queste domane e a tante altre. Leggi anche –> “L’Isola dei Famosi”, svelati i primi nomi dei naufraghi 2021: un cast ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La produzione de L’Isola dei Famosi ha svelato il nome del primo concorrente ufficiale del reality., in, sarà uno dei naufraghi de L’Isola 2021 ed è ormai pronto per il suo viaggia fino in Honduras. Ilsaprà farsi amare dal pubblico di Canale 5. Il suo umorismo e la sua energia regaleranno ai fan del programma dei momenti indimenticabili. In attesa di vederlo nelle vesti di naufrago, scopriamo insieme tutte le curiosità sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È fidanzato? Com’è iniziata la suaprima su YouTube e poi in televisione? Ecco le risposte a queste domane e a tante altre. Leggi anche –> “L’Isola dei Famosi”, svelati i primi nomi dei naufraghi 2021: un cast ...

