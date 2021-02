“Vi siete divertiti sul lungomare? E ora rischiamo la zona rossa”: De Luca attacca i “passeggiatori” | VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) “Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa”. Vincenzo De Luca non le manda a dire dopo che la regione Campania è entrata in zona arancione dopo l’ultimo monitoraggio: “Ho visto nel week end le transenne messe sul lungomare quando ormai non servivano più a niente. La sera dopo la sei, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti”. Il presidente della Regione si riferisce ai numerosi assembramenti che si sono verificati non solo nell’ultimo fine settimana, ma anche in quello precedente, che coincideva con San Valentino, bissato a pochi giorni di distanza dal martedì grasso. Quel giorno erano anche chiuse le scuole e come raccontavamo si sono verificate anche delle ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) “Vi? Avete mangiato sul? Bravi, ora siamoarancione e forse entriamo in”. Vincenzo Denon le manda a dire dopo che la regione Campania è entrata inarancione dopo l’ultimo monitoraggio: “Ho visto nel week end le transenne messe sulquando ormai non servivano più a niente. La sera dopo la sei, se ognuno fa quello che vuole, siamo perduti”. Il presidente della Regione si riferisce ai numerosi assembramenti che si sono verificati non solo nell’ultimo fine settimana, ma anche in quello precedente, che coincideva con San Valentino, bissato a pochi giorni di distanza dal martedì grasso. Quel giorno erano anche chiuse le scuole e come raccontavamo si sono verificate anche delle ...

fattoquotidiano : Napoli, De Luca dopo la folla del weekend: “Vi siete divertiti sul lungomare? Bravi, ora siamo arancioni. E senza a… - fanpage : #DeLuca: 'Vi siete divertiti sul Lungomare? E ora forse entriamo in zona rossa' - repubblica : De Luca: 'Vi siete divertiti sul lungomare? Ora rischiamo la zona rossa' - Noovyis : (“Vi siete divertiti sul lungomare? E ora rischiamo la zona rossa”: De Luca attacca i “passeggiatori” | VIDEO) Pla… - GianGiov73 : RT @mentecritica: De Luca non si diverte, non ride, non è mai felice. È sempre ingrugnato, ringhia invece di parlare e giudica tutti pur no… -