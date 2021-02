Morte ambasciatore, governo Congo accusa ribelli Rwanda che “smentiscono ogni coinvolgimento” (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – L’agguato al convoglio dell’ambasciatore Luca Attanasio è stato sferrato da “elementi” del gruppo ribelle Forces Democratiques pour la Liberation du Rwanda (Fdlr): è la versione fornita dal governo congolese, che ha peraltro denunciato di non essere stato informato della missione alla quale partecipava il diplomatico. La ricostruzione è contenuta in una nota diramata a Kinshasa, firmata dal ministro dell’Interno Aristide Bulakali Mululunganya. Leggi su dire (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA – L’agguato al convoglio dell’ambasciatore Luca Attanasio è stato sferrato da “elementi” del gruppo ribelle Forces Democratiques pour la Liberation du Rwanda (Fdlr): è la versione fornita dal governo congolese, che ha peraltro denunciato di non essere stato informato della missione alla quale partecipava il diplomatico. La ricostruzione è contenuta in una nota diramata a Kinshasa, firmata dal ministro dell’Interno Aristide Bulakali Mululunganya.

