Rai Way, il calendario finanziario del 2021 (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2021. Rai Way ha inoltre reso noto che in occasione della divulgazione dei risultati, verranno previste apposite conference call con la comunità finanziaria. Giovedì 18/03/2021 CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 Martedì 27/04/2021 Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione) Giovedì 13/05/2021 CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021 Mercoledì 28/07/2021 CDA: Approvazione della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – La Società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico – finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del. Rai Way ha inoltre reso noto che in occasione della divulgazione dei risultati, verranno previste apposite conference call con la comunità finanziaria. Giovedì 18/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 Martedì 27/04/Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione) Giovedì 13/05/CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzoMercoledì 28/07/CDA: Approvazione della ...

leonardometalli : RT @leonardometalli: Un progetto da recuperare subito alla luce dei decreti su scuola e telelavoro Smart working. Rai Way, quando la tv pub… - supermik14 : RT @INWIT_Official: “#INWIT, il modo migliore per navigare l'onda dell'#innovazione, #5G e #FWA' dice @MediobancaOltre, che nell’ambito del… - INWIT_Official : “#INWIT, il modo migliore per navigare l'onda dell'#innovazione, #5G e #FWA' dice @MediobancaOltre, che nell’ambito… - LukeScuba : RT @MilanoFinanza: Cellnex, Rai Way e Inwit: le tre scelte di Mediobanca per cavalcare il business delle torri - MilanoFinanza : Cellnex, Rai Way e Inwit: le tre scelte di Mediobanca per cavalcare il business delle torri -