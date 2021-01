Crisi di governo, e alla fine sarà Conte tre con Renzi e IV riaccettati (Di sabato 30 gennaio 2021) E alla fine sarà tutto come prima o quasi. La Crisi di governo, con Renzi che ritira i suoi Ministri, con Camera e Senato che diventano terreno di schermaglie interne alla maggioranza del governo Conte bis, rischia di diventare una specie di scherzo. Ieri il Capo dello Stato Mattarella ha dato mandato al Presidente della Camera Fico, di esplorare se ci sono le condizioni per una prosecuzione della legislatura. E insieme al mandato a Fico, la giornata di ieri fa registrare Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle che apre a un ritorno a discutere con i Renziani. In pratica, il preludio alla pace, con buona pace di quei responsabili che hanno salvato Conte al Senato pochi giorni fa e ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021) Etutto come prima o quasi. Ladi, conche ritira i suoi Ministri, con Camera e Senato che diventano terreno di schermaglie internemaggioranza delbis, rischia di diventare una specie di scherzo. Ieri il Capo dello Stato Mattarella ha dato mandato al Presidente della Camera Fico, di esplorare se ci sono le condizioni per una prosecuzione della legislatura. E insieme al mandato a Fico, la giornata di ieri fa registrare Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle che apre a un ritorno a discutere con iani. In pratica, il preludiopace, con buona pace di quei responsabili che hanno salvatoal Senato pochi giorni fa e ...

