F1 virtuale: i fondi verranno donati in beneficienza (Di giovedì 28 gennaio 2021) La F1 virtuale è pronta a riaccendere i motori in vista della nuova stagione di Formula Uno. La prima gara si svolgerà domenica 31 gennaio alle ore 18:00. Per l'occasione ci saranno ospiti speciali, coinvolti per raccogliere fondi da devolvere in beneficienza. F1 virtuale: come si svolgeranno le gare? Nella scorsa stagione, le gare virtuali avevano colmato l'assenza dei gran premi rinviati o cancellati a causa della pandemia. A trionfare fu il pilota della Williams George Russell, vincitore di 4 gare e del campionato. Quest'anno le gare saranno tre. I circuiti in cui si correrà saranno il Red Bull Ring, Silverstone e Interlagos. La prima gara si svolgerà domenica 31 gennaio, proseguendo nei due fini settimana consecutivi. A decidere le posizioni sarà una SPRINT RACE che vedrà coinvolti alcuni piloti della ...

