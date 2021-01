Il Collegio | ex protagonista contro la Polizia | “Mi hanno sfottuto perché sono una influencer”

Leggi su biccy

(Di domenica 24 gennaio 2021) Roberta Zacchero,di una delle ultime edizioni de Il, qualche giorno fa ha raccontato un aneddoto che l’ha vista coinvolta insieme all’amica Jennifer Preda. Il fatto si sarebbe svolto alla stazione di Milano, città dove Roberta e Jennifer erano andate per raggiungere la Chill House, una casa presa in affitto da un gruppo di TikToker per realizzare video e incontri. “allibita!” – ha sbottato la Zacchero su Instagram – “In pratica per entrare ai binari di Milano abbiamo dovuto fare l’autocertificazione e siamo dovute passare dallache cidovutollare i documenti”. Cosa è successo? In pratica i poliziotti cichiesto cosa ci facessimo a Milano e noi gli abbiamo risposto che eravamo qua per motivi di lavoro ...