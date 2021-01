Cremona, ivoriano condannato all’ergastolo: uccise a coltellate la figlia di due anni (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cremona, 18 gen – E’ stato condannato all’ergastolo Kouao Jacob Danho, il 38enne ivoriano che il 22 giugno del 2019, a Cremona, uccise a coltellate la figlia Gloria, di appena due anni. Dahno ammazzò la piccola Gloria nell’appartamento del padre in via Massarotti, per vendetta nei confronti della moglie. Anche lei ivoriana, lo aveva lasciato in seguito a ripetuti maltrattamenti. Per l’immigrato l’accusa era di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla discendenza, ma la Corte d’Assise non ha riconosciuto la premeditazione come invece era stato chiesto dal pm. L’ivoriano accoltellò la figlia per vendetta nei confronti della madre La bambina, di appena due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 gennaio 2021), 18 gen – E’ statoKouao Jacob Danho, il 38enneche il 22 giugno del 2019, alaGloria, di appena due. Dahno ammazzò la piccola Gloria nell’appartamento del padre in via Massarotti, per vendetta nei confronti della moglie. Anche lei ivoriana, lo aveva lasciato in seguito a ripetuti maltrattamenti. Per l’immigrato l’accusa era di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla discendenza, ma la Corte d’Assise non ha riconosciuto la premeditazione come invece era stato chiesto dal pm. L’accoltellò laper vendetta nei confronti della madre La bambina, di appena due ...

