Crisi di governo, ultime notizie. Fumata nera nel vertice a Palazzo Chigi, Renzi: “I prossimi incontri siano in streaming” (Di sabato 9 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie sullo contro Conte-Renzi Crisi DI governo, ultime notizie – Il destino del governo resta appeso a un filo: la resa dei conti finale tra Conte e Renzi è attesa per la prossima settimana, probabilmente già tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio, quando sarà convocato l’atteso Consiglio dei ministri sul Recovery Plan nel quale le ministre di Italia Viva – Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia) – potrebbero dimettersi. Il leader di Iv, Matteo Renzi, sembra determinato ad andare avanti nel suo tentativo di far cadere il premier Giuseppe Conte, il quale – dal canto suo – prova di disinnescare la minaccia. Renzi nelle ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021)di, lesullo contro Conte-DI– Il destino delresta appeso a un filo: la resa dei conti finale tra Conte eè attesa per la prossima settimana, probabilmente già tra lunedì 11 e martedì 12 gennaio, quando sarà convocato l’atteso Consiglio dei ministri sul Recovery Plan nel quale le ministre di Italia Viva – Teresa Bellanova (Agricoltura) ed Elena Bonetti (Famiglia) – potrebbero dimettersi. Il leader di Iv, Matteo, sembra determinato ad andare avanti nel suo tentativo di far cadere il premier Giuseppe Conte, il quale – dal canto suo – prova di disinnescare la minaccia.nelle ...

LegaSalvini : Carlo Nordio: 'Non è vero che una crisi di governo, o addirittura l’appello alle urne, sia incompatibile con un’eme… - lauraboldrini : Abbiamo due sfide da vincere: la campagna di vaccinazione e il buon utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Non è i… - ricpuglisi : Le veline governative verso i mass media intorno alla crisi di governo mi sembrano condizione sufficiente per mette… - AvvCultrera : RT @ilfoglio_it: Il leader di Italia Viva fa l’azzeccagarbugli (“studio le bozze”) e il premier fa il bullo (“quanti posti volete?”). Il du… - cristiangori5 : @fremebonda Beh abbiamo commentato un video del 2016 di @matteorenzi nel 2021 Perché? Matteo andava denigrato in… -