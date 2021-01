Stati Uniti | ballottaggi Georgia in bilico ma dem Warnock rivendica vittoria

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – E’ un testa a testa sino all’ultimo voto per idellain Senato, tenutisi nella giornata di ieri, cui è inevitabilmente appesa la maggioranza di Biden in Senato. Con il 97% dei voti scrutinati, la sfida fra i candidati si gioca ancora in un intorno del 50%. Troppo presto per dichiarare ladella partita che vede il Senatore democratico Jon Ossoff sfidare il repubblicano David Perdue, entrambi sulla soglia del 50%. Una sfida all’ultimo voto. Il candidato democratico Raphael, reverendo di origini afroamericane, ha inveceto la suasulla sfidante repubblicana Kelly Loeffler, chiudendo con un vantaggio sottilissimo del 50,4% contro il 49,6% dell’avversaria. “, sono onorato dalla fiducia che hai ...