F1 | Lando Norris positivo al Covid

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il pilota britannico della McLarenè risultatoal-19. A comunicarlo è stato lo stessosu Twitter. Il terzo classificato dell’ultimo GP d’Austria ha fatto sapere ai suoi tifosi che nella giornata di ieri ha perso i sensi del gusto e dell’olfatto e, allora, ha subito fatto il tampone., che non ha altri sintomi al di fuori di quelli sopraccitati, ora si trova in autoisolamento. Inoltre, ha egli stesso consigliato alle persone che sono entrate in contatto con lui nelle ultime due settimane di osservare quindici giorni di quarantena. pic.twitter.com/PG46RCvz3j —(@) January 5, 2021 Foto: Lapresse