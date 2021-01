Che Dio ci Aiuti 6 | Valeria Fabrizi scalpita | «Il mio personaggio non ha storia»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 5 gennaio 2021) Che Dio ci6 -La sesta stagione di Che Dio cidebutta il 7 gennaio su Rai 1 e c’è già chi pensa al futuro. E, soprattutto, mette le mani avanti. Si tratta di, la vulcanica Suor Costanza presente fin dall’esordio, che durante la conferenza stampa di presentazione della serie si è detta un po’ insoddisfatta dello sviluppo del suo, augurandosi maggiore spazio in futuro. Adorata dai colleghi, a partire da Elena Sofia Ricci fino alla new entry Pierpaolo Spollon – che di lei ha detto: “è un punto di arrivo, ha il mio animo cazzaro ma un’eleganza che io non ho” – laha lamentato uno scarso approfondimento sulla sua Madre Superiora, sempre l’ultima a sapere le cose nel convento, protetta da ...