Fuori era primavera/ Video, su Rai 3 il docufilm sul lockdown di Gabriele Salvatores (Di sabato 2 gennaio 2021) Fuori era primavera in onda oggi, 2 gennaio, su Rai 3 alle ore 21,45. Il regista Gabriele Salvatores propone un docu-film sul lockdown per l'emergenza da Coronavirus. Leggi su ilsussidiario (Di sabato 2 gennaio 2021)erain onda oggi, 2 gennaio, su Rai 3 alle ore 21,45. Il registapropone un docu-film sulper l'emergenza da Coronavirus.

MSF_ITALIA : #RepubblicaCentrafricana Denunciamo uccisione di un nostro operatore a seguito di una sparatoria su un mezzo pubbli… - ItsViola___ : @milvkovich E COMUNQUE il discorso di @ninasangel_ non era su questa Kim come si chiama ma sul fatto che gli Stele… - g4yscorpio : @indisguise_a Ma no dai amo per Tommy molti si sono indignati, soprattutto dopo che il padre di morra era andato a… - _alex_land : @_che_fatica @zorzi_gaia in realtà lo guardo spesso l’hashtag rosmello, perché è molto meno tossico di quello uffic… - Formigoal : @gianluigiespo27 3-0, altrimenti si era fuori -