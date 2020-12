Raimondo Todaro presenta i suoi genitori: “38 anni di matrimonio” VIDEO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’insegnate di ballo di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro, condivide un breve filmato tenerissimo, che riguarda i suoi genitori, uniti da 38 anni! Una famiglia unita E’ un traguardo che va sicuramente festeggiato e Raimondo Todaro ha voluto condividerlo con i suoi followers: i 38 anni di matrimonio dei suoi genitori. Nato a Catania L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’insegnate di ballo di Ballando con le Stelle,, condivide un breve filmato tenerissimo, che riguarda i, uniti da 38! Una famiglia unita E’ un traguardo che va sicuramente festeggiato eha voluto condividerlo con ifollowers: i 38didei. Nato a Catania L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

peghaso1967 : @ElisaIsoardi Ma non inviti @Raimondo_Todaro - LadyNews_ : #RaimondoTodaro dopo #ElisaIsoardi è in love con #SaraArfaoui? - infoitcultura : Elisa Isoardi alla ricerca del coraggio | La frecciatina per Raimondo Todaro - zazoomblog : Raimondo Todaro nuovo amore con Sara Arfaoui: ritrovata la serenità - #Raimondo #Todaro #nuovo #amore - deemerpetrov : Qui per dire che ho una super crush per Raimondo Todaro -