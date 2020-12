Uomini e donne, Marianna torna per Armando ma lui la rifiuta (Video) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Marianna è tornata nello studio di Uomini e donne per chiedere una seconda possibilità ad Armando Incarnato. La puntata odierna è iniziata proprio con i due protagonisti al centro dello studio. La ragazza ,dopo essere stata eliminata la scorsa volta da Gianluca De Matteis, è tornata in trasmissione dichiarando il suo interesse per Armando e scatenando la dura reazione di Tina Cipollari, la quale senza mezzi termini, l’ha accusata di voler solo apparire. Armando dal canto suo, non è parso entusiasta del suo ritorno, motivo per il quale ha scelto di non trattenerla. Marianna torna per Armando, Tina furiosa: “certe persone non sanno come fare per apparire” La puntata di Uomini e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020)ta nello studio diper chiedere una seconda possibilità adIncarnato. La puntata odierna è iniziata proprio con i due protagonisti al centro dello studio. La ragazza ,dopo essere stata eliminata la scorsa volta da Gianluca De Matteis, èta in trasmissione dichiarando il suo interesse pere scatenando la dura reazione di Tina Cipollari, la quale senza mezzi termini, l’ha accusata di voler solo apparire.dal canto suo, non è parso entusiasta del suo ritorno, motivo per il quale ha scelto di non trattenerla.per, Tina furiosa: “certe persone non sanno come fare per apparire” La puntata die ...

