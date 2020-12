Fabrizio Maiello | la sua storia all’istituto De Amicis-Cattaneo di Roma

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Di Giacomo Chiuchiolo “Il carcere ti ha tolto tanto ma ti ha reso quello che sei, rifaresti le stesse scelte?”. Chiede Vincenzo, un ragazzo del quinto anno dell’istituto di istruzione superiore De-Cuttaneo.è quasi spiazzato, ci pensa, esita per qualche secondo “questa domanda è come un gol sotto l’incrocio”, risponde. Non ci aveva mai riflettuto prima, preferisce prendersi del tempo.ha vissuto tante vite, ognuna gli ha dato qualcosa. È stato un giovane calciatore di talento sul punto di arrivare in alto. È diventato criminale, ha sbagliato e pagato. Ha passato più di vent’anni tra carceri e OPG (ospedali psichiatrici giudiziari). Ha cercato di rapire l’ex calciatore Gianfranco Zola e dentro lo hanno salvato il calcio e Giovanni, un detenuto infermo mentale a cui ha dedicato gran ...