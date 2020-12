Il cast della serie Il Signore degli Anelli | Amazon sceglie tutti attori internazionali

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Studios ha annunciato oggi i nomi di altri ventiche vanno ad aggiungersi alIl, basata sulla trilogia letteraria di J.R.R. Tolkien. Le riprese, intanto proseguono in Nuova Zelanda nelle stesse location dove in precedenza sono stati girati i film tratti dai romanzi originali. Gliche entrano a far parte delprovengono da cinque Paesi e sono i seguenti: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara ...