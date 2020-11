Le imprese chiedono nuove aree per crescere ad Arzachena, il Comune le mette al bando (Di domenica 22 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Voucher di 6mila euro: a breve le prime ...WhatsApp al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Leggi su galluraoggi (Di domenica 22 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Voucher di 6mila euro: a breve le prime ...WhatsApp al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it

Il Comune di Arzachena mette a bando delle aree fabbricabili, destinate ad attività produttive cedute in proprietà o diritto di superficie.

Allestitori di fiere, fornitori di ristoranti e negozi di fiori: le storie di chi rimane fuori dai ristori per colpa della lotteria dei codici Ateco

“Tra marzo e ottobre ho perso il 95% del fatturato e fino a metà del 2021 non vedo possibilità di ripartire. Sto anticipando la cig ai miei 10 dipendenti ma sono stato rimborsato solo fino a luglio. N ...

Il Comune di Arzachena mette a bando delle aree fabbricabili, destinate ad attività produttive cedute in proprietà o diritto di superficie.