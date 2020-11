Messina, ancora troppi contagi: il sindaco De Luca chiude le scuole per una settimana (Di venerdì 20 novembre 2020) Il sindaco di Messina, Cateno De Luca in un’ordinanza che entrerà in vigore sabato sera ha deciso di chiudere per una settimana le scuole visti i tanti contagi delle ultime settimane e imporre il divieto di stazionare in tutta la città. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildi, Cateno Dein un’ordinanza che entrerà in vigore sabato sera ha deciso dire per unalevisti i tantidelle ultime settimane e imporre il divieto di stazionare in tutta la città. L'articolo .

marcellodandre7 : @GiuseppeConteIT Mi scusi presidente, come diceva Giorgio Gaber, io non mi sento più italiano poiché a Roma dite un… - marcellodandre7 : A Roma dicono una cosa a Palermo ne dicono un’altra a Messina ne fanno un’altra ancora ma siamo italiani?Come dicev… - GazzettaDelSud : La seconda ondata di #Coronavirus uccide ancora a #Messina, altre due vittime al Policlinico - GazzettaDelSud : La Serie D riparte il 6 dicembre, ancora nessuna data per il recupero Acr Messina-Gelbison - DarioSegreto_ : Pensate che nel 1908 un terremoto tirò giù la città di Reggio Calabria e ancora oggi lo chiamano “terremoto di Mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Messina ancora Messina, ancora troppi contagi: il sindaco De Luca chiude le scuole per una settimana Orizzonte Scuola Messina, da lunedì scuole chiuse per una settimana e negozi chiusi alle 19

Per le prossime due settimane negozi chiusi alle 19, con trenta minuti di tolleranza per far tornare a casa i cittadini. Scuole chiuse da lunedì, per una ...

Forte scossa di terremoto in Indonesia: la terra ha tremato con grande intensità in zona sismica, a Ceram Sea

Forte scossa di terremoto M 5.0 in Indonesia Nella giornata di oggi, venerdì 20 novembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone ?

Per le prossime due settimane negozi chiusi alle 19, con trenta minuti di tolleranza per far tornare a casa i cittadini. Scuole chiuse da lunedì, per una ...Forte scossa di terremoto M 5.0 in Indonesia Nella giornata di oggi, venerdì 20 novembre 2020, la terra ha tremato con grande intensità in diverse zone ?