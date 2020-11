Coronavirus, oltre 67mila attualmente positivi e 39 decessi: Terapie intensive in calo (Di giovedì 19 novembre 2020) Coronavirus, il punto di Luca Zaia: 'Gli indicatori sono a posto, ora attendiamo venerdì' 19 novembre 2020 Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 1.448 casi di contagio da Covid-19. Alle ... Leggi su vicenzatoday (Di giovedì 19 novembre 2020), il punto di Luca Zaia: 'Gli indicatori sono a posto, ora attendiamo venerdì' 19 novembre 2020 Rispetto alla mattinata di giovedì si contano altri 1.448 casi di contagio da Covid-19. Alle ...

disinformatico : Se qualcuno vi ha girato l'ennesima fesseria su come debellare il coronavirus con i rimedi trovati su WhatsApp, olt… - RegioneLazio : OGGI SU OLTRE 27MILA TAMPONI SI REGISTRANO 2.697 CASI POSITIVI, 61 DECESSI E +586 GUARITI. SOTTO AL 10% IL RAPPORTO… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l’aggiornamento per l'Emilia-Romagna: 2.219 nuovi positivi, di cui 984 asintomatici da cont… - infoitinterno : Bollettino coronavirus 19 novembre: il virus in Italia, oltre 36mila nuovi contagi - infoitinterno : Coronavirus, in Italia 36.176 nuovi casi Oltre 250 mila tamponi, le vittime sono 653 -