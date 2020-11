Centro Ester | dito puntato contro le istituzioni | Chiusi per colpa della loro inefficienza

Leggi su ildenaro

(Di domenica 1 novembre 2020) Dal deserto nel quale è piombato dopo il decreto che sancisce il nuovo lockdown dello sport fa sentire la sua voce il presidente delPasquale Corvino che ritrovandosi solo nel più bel punto di riferimento dello sport di Napoli est punta il: “Tutti noi sappiamo quanti sacrifici abbiamo fatto noi dello sport per riaprire le strutture. Siamo andati ina dei finanziamenti importanti e per restituire i compensi a tutti i fruitori che non hanno più ricevuto i servizi per il primo lockdown”. Il presidente delprosegue: “Sappiamo anche quanto questo luogo sia importante per la crescita sociale, culturale anche sportivazona. Come dicevo, per riaprire subito siamo andati in...