Coronavirus 31 ottobre: niente più alibi lockdown si o no? (Di sabato 31 ottobre 2020) Le ultime ore saranno decisive per il nostro paese che si appresterà a varare misure di contenimento molto più aspre. Paziente (Getty Images)Le prossime ore saranno decisive per il nostro paese, la curva dei contagi si mantiene alta e c'è da comprendere quali misure possano risultare effettivamente efficaci per contrastare l'avanzata del virus. Il Governo si appresta a varare nuove misure contenitive, definite molto più aspre delle precedenti da alcuni rappresentanti dello stesso esecutivo. Le prossime saranno ora di profonda riflessione prima di scegliere cosa fare. Il Governo, secondo voci provenienti dall'interno della maggioranza starebbe preparando un nuovo dpcm che stavolta prevedrà misure molto più decise e fortemente restrittive per provare ad arginare il contagio, in questi giorni letteralmente ...

