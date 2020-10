Decreto Ristori: ecco il testo ufficiale, firmato da Mattarella (Di giovedì 29 ottobre 2020) ecco il testo Decreto Ristori, firmato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, contenente misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza covid. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 ottobre 2020)ildal capo dello Stato Sergio, contenente misure a tutela della salute e di sostegno alle categorie colpite dall'emergenza covid.

Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - NicolaPorro : ?? Milano e Napoli rischiano il #lockdown, aspettando il decreto ristori, niente vaccino per Natale. Questo e altro… - oh_zio : RT @LaVeritaWeb: Nel decreto Ristori inseriti i domiciliari per chi ha condanne brevi e licenze allungate. - prestia_fabio : RT @Agenzia_Ansa: In vigore il #DecretoRistori. Aiuti a 53 categorie, da taxi a bar. Pubblicato il provvedimento sulla Gazzetta #ANSA https… -