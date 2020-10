IndyCar Series 2020, Josef Newgarden vince la gara. Scott Dixon è campione per la sesta volta (Di domenica 25 ottobre 2020) Josef Newgarden vince l’ultima prova dell’IndyCar Series 2020, ma non basta per strappare a Scott Dixon il sesto titolo in carriera. L’americano di casa Penske ha cercato in tutti i modi di impensierire il neozelandese di Ganassi, padrone indiscusso di questa stagione. Tra i muri di St. Petersburg (Florida), la competizione odierna si è aperta sotto l’insegna dell’Andretti Autosport. Gli americani Alexander Rossi (27) e Colton Herta (88) hanno dettato il passo nella prima fase, mentre nella pancia del gruppo si accendeva la lotta per il titolo. Josef Newgarden (Penske) ha cercato in tutti i modi di recuperare posizioni su Scott Dixon (Ganassi) ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)l’ultima prova dell’, ma non basta per strappare ail sesto titolo in carriera. L’americano di casa Penske ha cercato in tutti i modi di impensierire il neozelandese di Ganassi, padrone indiscusso di questa stagione. Tra i muri di St. Petersburg (Florida), la competizione odierna si è aperta sotto l’insegna dell’Andretti Autosport. Gli americani Alexander Rossi (27) e Colton Herta (88) hanno dettato il passo nella prima fase, mentre nella pancia del gruppo si accendeva la lotta per il titolo.(Penske) ha cercato in tutti i modi di recuperare posizioni su(Ganassi) ...

