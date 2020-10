Maggio: Derby col Napoli, che emozione! (Di giovedì 22 ottobre 2020) BENEVENTO - 'Sarà una grande emozione, una partita diversa dalle altre'. La partita speciale per christian Maggio, capitano del Benevento, è ovviamente il Derby di domenica con il Napoli. Per la prima ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) BENEVENTO - 'Sarà una grande emozione, una partita diversa dalle altre'. La partita speciale per christian, capitano del Benevento, è ovviamente ildi domenica con il. Per la prima ...

BENEVENTO - «Sarà una grande emozione, una partita diversa dalle altre». La partita speciale per christian Maggio, capitano del Benevento, è ovviamente il derby di domenica con il Napoli. Per la prima ...

Sarà la sua partita, sarà la sua giornata, sarà il suo derby. Benevento-Napoli vuol dire, insindacabilmente, Christian Maggio. Il capitano della Strega affronta il suo passato, per la prima volta in S ...

