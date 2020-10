Gatto maltrattato da un ragazzo, le minacce ricevute dal giovane (Di martedì 20 ottobre 2020) Un ragazzino, a inizio settembre, ha girato un video su Tik Tok in cui maltrattava brutalmente un Gatto. Ora riceve numerose minacce, ha paura. A inizio settembre un ragazzo di 17 anni si è fatto riprendere da un amico mentre maltrattava ferocemente un Gatto colpendolo con ripetuti calci senza mostrare alcuna pietà, anzi. Il filmato … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 20 ottobre 2020) Un ragazzino, a inizio settembre, ha girato un video su Tik Tok in cui maltrattava brutalmente un. Ora riceve numerose, ha paura. A inizio settembre undi 17 anni si è fatto riprendere da un amico mentre maltrattava ferocemente uncolpendolo con ripetuti calci senza mostrare alcuna pietà, anzi. Il filmato … L'articolo proviene da YesLife.it.

rudemedur : A proposito del ragazzo 15enne che ha maltrattato e ucciso un gatto, preciso che a quella età, salvo le eccezioni… - BeJustMe : Attenti a come scrivete gli annunci: ?? 'Sto cercando MICINA appena spezzata da tenere in appartamento'. N.B.*ness… - KiuppusDeWumpus : Cosa vi spinge a condividere il video del gatto maltrattato? Non diffondete queste cose, non le vogliamo vedere!!! - franzaium : @_micheela Ecco perché non ha scritto nulla sul gatto maltrattato - sc0rpiobitch : potete non condividere i video dove viene maltrattato quel piccolo gatto? mi sento male a vederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto maltrattato Gatto maltrattato da un ragazzo, le minacce ricevute dal giovane Yeslife Il ragazzino che ha dato calci al gatto ora ha paura: “Minacciato di morte, non posso uscire più”

L’autore dell’orribile maltrattamento ai danni di un gatto randagio a Casoria (Napoli) ripreso in un video pubblicato su Tik Tok è stato ...

Calci al gatto: identificato e denunciato il ragazzo di Casoria

L’episodio, diventato virale sui social, si conclude quindi con l’identificazione e la denuncia del minorenne autore del gesto: lo rende noto Raffaele Bene, sindaco di Casoria dove sono state riprese ...

L’autore dell’orribile maltrattamento ai danni di un gatto randagio a Casoria (Napoli) ripreso in un video pubblicato su Tik Tok è stato ...L’episodio, diventato virale sui social, si conclude quindi con l’identificazione e la denuncia del minorenne autore del gesto: lo rende noto Raffaele Bene, sindaco di Casoria dove sono state riprese ...