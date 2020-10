Grande Fratello Vip 16 ottobre 2020. Chi sarà eliminato? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera, 16 ottobre 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio. Al televoto troviamo Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando, tre donne dal carattere molto tosto. Chi di loro dovrà abbandonare la casa? Nel menù della puntata: Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, mamma di Guenda, si sono confrontate animatamente e continuano a farlo, riusciranno a trovare un punto d’incontro e avvicinarsi al chiarimento? Matilde è protagonista anche di un altro triangolo creatosi nella Casa: quello con Stefania e Tommaso Zorzi. L’amicizia tra le due bionde si è incrinata? Intanto, nel loft di Cinecittà sembrano delinearsi nuovi equilibri. Guenda si ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Stasera, 16, sarà in onda una nuova puntata delVip, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio. Al televoto troviamo Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando, tre donne dal carattere molto tosto. Chi di loro dovrà abbandonare la casa? Nel menù della puntata: Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, mamma di Guenda, si sono confrontate animatamente e continuano a farlo, riusciranno a trovare un punto d’incontro e avvicinarsi al chiarimento? Matilde è protagonista anche di un altro triangolo creatosi nella Casa: quello con Stefania e Tommaso Zorzi. L’amicizia tra le due bionde si è incrinata? Intanto, nel loft di Cinecittà sembrano delinearsi nuovi equilibri. Guenda si ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - martibored : e pensare che avevo iniziato a guardare il grande fratello per Tommaso.. #GFVIP - icldt_ : RT @mediohermana: Una parte di me spera che Tommaso vinca il grande fratello e faccia rosicare tutti. L’altra parte vorrebbe farlo uscire d… -