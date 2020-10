Juve | domani assemblea dei soci La verità su Paratici | la Roma e il futuro

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)è prevista l’annunciatadeidellantus. E non è certo quella l’occasione per affrontare nel dettaglio la posizione di Fabio, ci saranno altre opportunità. Ricordiamo che il direttore sportivo ha un contratto in scadenza a giugno e che molto spesso in passato ha rinnovato in tarda primavera. Questa può anche essere una situazione diversa, anche alla luce di quanto accaduto nell’ultimo anno solare. Ma le voci sullanon hanno per ora alcun tipo di profondità, un accostamento legato al suo rapporto con Fienga, nulla di più almeno in questi giorni. Ildiè da scrivere, non è detto che sia ancora alla, ma ...