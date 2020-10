Inter chiusa nella bolla dopo le positività al COVID: le ultime verso il derby (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Inter si trova in una situazione complicata dopo i cinque casi di positività al Coronavirus: le ultime dalla bolla nerazzurra Sono sei i casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra dell’Inter (Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Radu e Nainggolan, con Young che si è aggiunto oggi). I nerazzurri sono chiusi nella bolla di Appiano Gentile. Come riporta Il Corriere dello Sport, Conte è in permesso concordato da tempo, mentre i nazionali e tutti i negativi saranno a disposizione soltanto venerdì. Il derby con il Milan è fissato alle 18 di sabato: solo due allenamenti con il gruppo al completo per Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) L’si trova in una situazione complicatai cinque casi di positività al Coronavirus: ledallanerazzurra Sono sei i casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra dell’(Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Radu e Nainggolan, con Young che si è aggiunto oggi). I nerazzurri sono chiusidi Appiano Gentile. Come riporta Il Corriere dello Sport, Conte è in permesso concordato da tempo, mentre i nazionali e tutti i negativi saranno a disposizione soltanto venerdì. Ilcon il Milan è fissato alle 18 di sabato: solo due allenamenti con il gruppo al completo per Antonio Conte. Leggi su Calcionews24.com

le ultime dalla bolla nerazzurra Sono sei i casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra dell’Inter (Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Radu e Nainggolan, con Young che si è aggiunto oggi). I ...

Inter, anche Ashley Young positivo al Covid-19

Inter, positivo al Covid Ashley Young. L'esterno inglese è stato trovato positivo dopo i test effettuati ieri ad Appiano Gentile ed è stato subito messo in isolamento fiduciario ...

le ultime dalla bolla nerazzurra Sono sei i casi di positività al Coronavirus nel gruppo squadra dell’Inter (Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Radu e Nainggolan, con Young che si è aggiunto oggi). I ...Inter, positivo al Covid Ashley Young. L'esterno inglese è stato trovato positivo dopo i test effettuati ieri ad Appiano Gentile ed è stato subito messo in isolamento fiduciario ...