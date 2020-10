Covid-19, positivi l’ex ministra Lorenzin ed il sottosegretario agli Esteri Merlo (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’ex ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, ed il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo, sono risultati al tampone per il Covid-19. Nuovi casi di positività al Covid-19 in Parlamento dopo i senatori del Movimento 5 Stelle. A risultare positivi al tampone l’ex ministra della Salute Beatrice Lorenzin ed il sottosegretario agli Esteri, Ricardo Merlo. A renderlo … L'articolo Covid-19, positivi l’ex ministra Lorenzin ed il sottosegretario agli Esteri ... Leggi su yeslife (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’exdella Salute, Beatrice, ed il, Ricardo, sono risultati al tampone per il-19. Nuovi casi dità al-19 in Parlamento dopo i senatori del Movimento 5 Stelle. A risultareal tampone l’exdella Salute Beatriceed il, Ricardo. A renderlo … L'articolo-19,l’exed il...

L'ex ministro Lorenzin: "Sono positiva, il Covid è una brutta bestiaccia"

"Sì, sono positiva. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid. Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che il ...

