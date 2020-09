Harry e Meghan sempre più lontani dalla royal family (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stato un compleanno in famiglia per il principe Harry, 36 candeline spente il 15 settembre insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie, nella tranquillità della sua nuova vita in California, che il secondogenito di Carlo e Diana, al di là delle tante perplessità che ancora aleggiano circa questo suo nuovo inizio, amerebbe molto. Notizie del principe sono arrivate via social, attraverso i canali ufficiali della charity CAMFED, che si occupa dell’istruzione e dell’educazione delle bambine africane. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) È stato un compleanno in famiglia per il principe Harry, 36 candeline spente il 15 settembre insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie, nella tranquillità della sua nuova vita in California, che il secondogenito di Carlo e Diana, al di là delle tante perplessità che ancora aleggiano circa questo suo nuovo inizio, amerebbe molto. Notizie del principe sono arrivate via social, attraverso i canali ufficiali della charity CAMFED, che si occupa dell’istruzione e dell’educazione delle bambine africane.

Corriere : Meghan Markle «cancellata» dalle foto su Instagram per il compleanno di Harry - loveyourfaults : qualcuno dica a quelli della #vitaindiretta che nessuno dei profili della famiglia reale ieri ha messo una foto per… - Italia_Notizie : Meghan Markle “cancellata” dalle foto per il compleanno di Harry: negli auguri della Famiglia Reale lei non compare… - Noovyis : (Meghan Markle “cancellata” dalle foto per il compleanno di Harry: negli auguri della Famiglia Reale lei non compar… -