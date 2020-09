David Beckham: «Il profumo delle mie scelte importanti» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Raggiunta la soglia dei 45 anni, compiuti lo scorso 2 maggio in pieno lockdown, David Beckham ha deciso che il 2020 è l’anno giusto, per quanto strano, di fare il punto della sua vita. Con un libro autobiografico? No. Con docu-film stile Chiara Ferragni-Unposted, con tutta la meravigliosa famiglia al seguito? Non sarebbe da lui, almeno per ora. Mr «Spice boy», uno degli uomini più belli del mondo, sceglie per la seconda volta di raccontarsi attraverso una nuova fragranza: «Si chiama Bold Instict e la dedico alle scelte della vita che sono giuste per sé stessi. Le stesse che ho fatto io e in cui ho creduto fino in fondo», dice l’ex calciatore. Leggi su vanityfair

Corriere : David&Victoria Beckham malati di Covid-19: il contagio a una festa. Ora sono guariti - Corriere : I Beckham sono stati positivi al Covid: il contagio a una festa. Ora sono guariti - Miki_2313 : RT @Corriere: David&Victoria Beckham malati di Covid-19: il contagio a una festa. Ora sono guariti - VanityFairIt : Avrebbero contratto la malattia lo scorso marzo, quando si spostavano tra Regno Unito e Los Angeles. Contagiati anc… - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: David&Victoria Beckham malati di Covid-19: il contagio a una festa. Ora sono guariti -