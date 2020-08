Si tuffa nel fiume Meduna e batte la testa: 22enne rischia la paralisi (Di martedì 25 agosto 2020) Gruppo di amici fa il bagno nel fiume Meduna: gravissimo un 22enne trevigiano 22 August 2020 E' ancora ricoverato nell'Unità spinale dell' ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine il 22enne ... Leggi su trevisotoday

liotru52 : @depmyfav7 Perché chiamare billionaire una discoteca e non millionaire ? A Porto Cervo c'è una paperopoli sarda, in… - LuinoNotizie : Ennesima #tragedia nel #LagoMaggiore: ventenne si tuffa e non riemerge - mrrogerdj : Un sogno sarebbe il #tramonto che si #tuffa nel #campari buona serata amici qui si continua da tempogiovane… - Alien1it : #Arona, ragazzo di vent'anni si tuffa nel Lago Maggiore e annega: 'Non sapeva nuotare'. - MarcoMassimili6 : @CristinaShonny @giorgio7110 Il mare con il maestrale, uno spettacolo! E la schiuma delle onde che spesso assume le… -

Ultime Notizie dalla rete : tuffa nel Si tuffa nel fiume Meduna e batte la testa: 22enne rischia la paralisi TrevisoToday Le Superchicche | verrà realizzata una nuova serie tv live-action?

La scena successiva mostra di nuovo l’attacco dell’Enigmista, questa volta mandando un’auto con una vittima coperta dal nastro adesivo piombare nel bel mezzo di un funerale. Bruce è in mezzo alla ...

Malore dopo il tuffo in piscina, muore allenatore 52enne

La tragedia è avvenuta sabato sera: Moreno Sacchi, noto allenatore di calcio locale, era a una cena a casa di amici Un tuffo a mezzanotte nella piscina privata di amici è stato fatale a Moreno Sacchi, ...

La scena successiva mostra di nuovo l’attacco dell’Enigmista, questa volta mandando un’auto con una vittima coperta dal nastro adesivo piombare nel bel mezzo di un funerale. Bruce è in mezzo alla ...La tragedia è avvenuta sabato sera: Moreno Sacchi, noto allenatore di calcio locale, era a una cena a casa di amici Un tuffo a mezzanotte nella piscina privata di amici è stato fatale a Moreno Sacchi, ...