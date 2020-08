Huawei, Cina: da Usa misure restrittive senza prove reali (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – La Cina “si oppone con forza alla soppressione e al discredito degli Stati Uniti contro Huawei” dopo che l’Amministrazione Trump ha annunciato un’altra stretta sulla società. Il Portavoce del Ministero degli Esteri Zhao Lijian, nel briefing quotidiano, ha assicurato che Pechino “continuerà ad adottare le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle compagnie cinesi”. Gli Usa – ha aggiunto – “hanno generalizzato il concetto di sicurezza nazionale e adottato varie misure restrittive senza alcuna prova reale. Si tratta solo di egemonia” Leggi su quifinanza

A livello globale prevale la cautela dopo che l'amministrazione Trump ha manifestato l'intenzione di inasprire le limitazioni sulla cinese Huawei Technologies ... ad eccezione della Cina, risentiranno ...Gli smartphone Huawei che usano i servizi di Google rischiano di non ricevere ... Tutti a eccezione di quelli venduti in Cina e dei modelli più recenti come Mate 30, P40, Serie Y e il pieghevole Mate ...