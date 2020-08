Coronavirus, in 700 senza mascherina il Nas sospende attività di una discoteca. Il Viminale scrive ai prefetti per i controlli (Di martedì 18 agosto 2020) Mentre continua la polemica sulla decisione del governo di chiudere le discoteche e ripristinare l’obbligo di mascherina dalla 18, arriva la notizia che il Nas di Palermo, nei giorni scorsi, durante un controllo insieme ai carabinieri Alcamo (Trapani), hanno sospeso una l’attività di una discoteca perché le 700 persone presenti non avevano la mascherina e non era osservato il distanziamento sociale. Giovani e meno giovani assembrati come in una delle tante foto che sono state scattate in questi giorni di vacanza e movida. Al termine degli accertamenti è stata disposta la sospensione immediata dell’attività di discoteca per cinque giorni, con comunicazione alla competente Prefettura di Trapani. Dopo la stretta il Viminale ha comunque scritto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano

di una discoteca della zona accertando l'inosservanza delle norme di contenimento per la diffusione del virus COVID-19, dovuto al mancato utilizzo da parte dei circa 700 utenti delle mascherine ...

