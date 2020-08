Cabrini avvisa: "Il Barça non difenderà il risultato, mancheranno elementi importanti..." (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'ex difensore, Campione del Mondo nel 1982 in Spagna, Antonio Cabrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non fa parte delle caratteristiche del Barcellona difendersi o difendere un risultato positivo, mancheranno ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Cabrini avvisa Cabrini avvisa: 'Juve squadra da battere, ma l'Inter si avvicina...' ilBianconero Ego Handball, Cabrini è contento "Possiamo crescere rapidamente"

Giovanni Cabrini, nato a Vicenza nel 2000, è uno dei tanti volti nuovi (e molto giovani) della Ego che si allena costantemente per raggiungere nel minor tempo possibile la forma migliore. Il terzino v ...

Giovanni Cabrini, nato a Vicenza nel 2000, è uno dei tanti volti nuovi (e molto giovani) della Ego che si allena costantemente per raggiungere nel minor tempo possibile la forma migliore. Il terzino v ...