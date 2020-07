Patronale di Vercelli, si restaura un libro per le celebrazioni di Dante 2021 (Di lunedì 27 luglio 2020) Le offerte raccolte in occasione della Patronale di Vercelli serviranno al restauro della cinquecentina Opere del divino poeta Danthe. Il Museo Leone l’1 agosto raccoglierà fondi per il progetto che rientra negli appuntamenti del settecentenario della morte di Alighieri. La presentazione degli interventi di valorizzazione del volume stampato a Venezia da Bernardino Stagnino da Trino … Leggi su periodicodaily

