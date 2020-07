Violento terremoto da 7.8 di magnitudo in Alaska: paura per un’allerta tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il sisma si è originato a una profondità di soli 10 km come rilevato dal Centro di ricerca tedesco di geoscienze GFZ Allarme tsunami per gli Stati Uniti, dopo un terremoto di magnitudo 7.8 registrato al largo delle coste dell’Alaska alle 22.12 locali. Un boato fortissimo, generato da un valore della scala richter a dir … L'articolo Violento terremoto da 7.8 di magnitudo in Alaska: paura per un’allerta tsunami NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

