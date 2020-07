Dua Lipa condivide un'immagine della "Grande Albania" ed è polemica (Di martedì 21 luglio 2020) A molti non è piaciuto il tweet della cantante britannica di origini kosovare: «Fascista!». Leggi su media.tio.ch

LONDRA - Ha suscitato molte reazioni online la decisione della cantante britannica di origini kosovare Dua Lipa di condividere su Twitter l'immagine di una cartina della Grande Albania. Molti, fan e ...

La pop star britannica (ma originaria del Kosovo) Dua Lipa ha innescato una polemica con un tweet in cui ha postato una mappa delle regioni in cui vivono gli albanesi - una specie di "Grande Albania" ...

