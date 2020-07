Giulia Maria Crespi mi chiese: "Lotta per la buona agricoltura" (Di lunedì 20 luglio 2020) Se n'è andata anche lei, in questo anno che passerà alla storia, Giulia Maria Crespi. La Signora elegante e carismatica non solamente simbolo della borghesia e imprenditoria milanese ma soprattutto il personaggio più influente in Italia nella salvaguardia dell'ambiente, dell'agricoltura naturale e dei luoghi storici e bellezze architettoniche da custodire e preservare nel tempo. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

