Alessandria, rubano cassaforte contenente 25mila euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al momento non si conosce ancora l’identità dei malviventi che, nelle notte di ieri, hanno rubato, presso il negozio Terranova di Alessandria, una cassaforte contenente 25mila euro. Da una prima ricostruzione della polizia, che indaga sull’accaduto, i malviventi, nella notte, hanno asportato la cassaforte dell’esercizio commerciale di via Vecchia Torino, nella zona di borgo Cittadella dopo ponte Tiziano, cercando di bloccare l’accesso della struttura. Pensando di non essere visti, i ladri hanno agito, ma alcuni passanti, notando movimenti sospetti, hanno subito allarmato le forze dell’ordine, che giunte sul posto, hanno solo potuto confermare l’avvenuta rapina. L'articolo Alessandria, rubano ... Leggi su nuovasocieta

